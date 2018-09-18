18 Сент. 07:44 2018-09-18T07:44:32+03:00

Торговля смертью: наркосбытчица из Усть-Илимска отправилась за решетку на 13 лет Фото: Тимур ХАНОВ

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Не ушла от наказания жительница Усть-Илимска, которая с ноября 2017 года продавала наркотики одному из своих знакомых. Сразу после задержания женщина признала вину в полном объеме, а в суде изменила свою позицию, стала активно защищаться, и сказала, что передала покупателю не наркотик, а биологически активную добавку к пище, благотворно влияющую на клетки печени.

Но благодаря показаниям свидетелей, и видеозаписи, вину наркоторговки удалось доказать полностью. На днях она услышала приговор суда.

- Ближайшие 13 лет она проведет в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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