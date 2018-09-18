Из-за ремонта на железнодорожных путях автомобилисты вынуждены стоять в пробке в Тунунском районе

18 Сент. 07:57 2018-09-18T07:58:17+03:00

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Автомобильная пробка скопилась перед железнодорожным переездом недалеко от станции Шерагул в Тулунском районе ранним утром 18 сентября. Об этом «Комсомольской правде» в Иркутске сообщили водители, которые вынужденно простояли в заторе полтора часа.

- При этом поездов не было, но переезд все равно был закрыт, при этом причину столь длительного простоя нам никто не объяснил. Мы даже подумали, что случилось какое-нибудь ЧП, - рассказывают автомобилисты. – Затем машины стали пропускать пачками.

Чтобы получить ответ, мы дозвонились на станцию Шуба, которая находится в этом районе.

- Ни о каких авариях и происшествиях мы ничего не слышали, а причина закрытия переезда – ремонтные работы на железнодорожных путях, - рассказывает сотрудница станции. – Они идут уже не первый день, бывает автомобилистам приходиться стоять и по три часа.