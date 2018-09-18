2018-09-18T07:58:17+03:00
Авто

Из-за ремонта на железнодорожных путях автомобилисты вынуждены стоять в пробке в Тунунском районе

Водителям пришлось простоять полтора часа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Из-за ремонта на железнодорожных путях автомобилисты вынуждены стоять в пробке в Тунунском районеИз-за ремонта на железнодорожных путях автомобилисты вынуждены стоять в пробке в Тунунском районе
Изменить размер текста:

Автомобильная пробка скопилась перед железнодорожным переездом недалеко от станции Шерагул в Тулунском районе ранним утром 18 сентября. Об этом «Комсомольской правде» в Иркутске сообщили водители, которые вынужденно простояли в заторе полтора часа.

- При этом поездов не было, но переезд все равно был закрыт, при этом причину столь длительного простоя нам никто не объяснил. Мы даже подумали, что случилось какое-нибудь ЧП, - рассказывают автомобилисты. – Затем машины стали пропускать пачками.

Чтобы получить ответ, мы дозвонились на станцию Шуба, которая находится в этом районе.

- Ни о каких авариях и происшествиях мы ничего не слышали, а причина закрытия переезда – ремонтные работы на железнодорожных путях, - рассказывает сотрудница станции. – Они идут уже не первый день, бывает автомобилистам приходиться стоять и по три часа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года