18 Сент. 08:54 2018-09-18T08:54:38+03:00

Водителя, который сбил 9-летнего мальчика на улице Полярной и скрылся, разыскивают в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Иркутские полицейские продолжают поиски водителя, который вечером, 17 сентября, на улице Полярной, в районе дома №7, сбил 9-летнего мальчика, переходящего дорогу на перекрестке. Даже не оказав ребенку первой помощи, и не вызвав врачей, нарушитель скрылся с места аварии. Предположительно, он был на черной Тойоте Камри.

К счастью, госпитализация пострадавшему ребенку не понадобилась. Прибывшие на место медики, оказали ему помощь, и отпустили домой в сопровождении родителей.

- Сейчас инспекторы ГИБДД ищут свидетелей и возможных очевидцев ДТП. Кроме того, полицейские призывают водителя самому явиться в отдел для дачи объяснений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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