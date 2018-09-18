ДТП в Братске: полуторагодовалый ребенок пострадал при столкновении «Нивы» и Hyundai

18 Сент. 12:09 2018-09-18T12:09:38+03:00

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Авария на трассе Братск-Усть-Илимск произошла днем 17 сентября. На 23 километре водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Sonata, которая от удара слетела в кювет и перевернулась.

В салоне Hyundai находились двое взрослых и полуторагодовалый ребенок. Малыш получил сотрясение мозга, и был госпитализирован. От более серьезных травм его спасло, что он был пристегнут в детском кресле. Что касается виновника ДТП, то он бросил свою машину, и сразу после столкновения сбежал. Найти его удалось лишь спустя сутки. Это связано с тем, что он и еще несколько владельцев до него приобретали машину по договору купли-продажи и не регистрировали сделку в ГИБДД.

- Им оказался 48-летний житель Усть-Илимского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас решается, какое наказание его ждет.