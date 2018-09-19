2018-09-19T03:01:38+03:00
Происшествия

Аферист обманул троих иркутян, предлагая купить дешевый бензин

Суд приговорил его к 2,5 годам в колонии строгого режима
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Аферист обманул троих иркутян, предлагая купить дешевый бензинАферист обманул троих иркутян, предлагая купить дешевый бензинФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новую схему мошенничества придумал житель Иркутска. В ноябре 2017 года на автобусной остановке он предложил таксисту купить бензин по цене 25 рублей за 1 литр. А дешевизну объяснил просто, мол, сестра работает на заправке и может продать 120 литров. Естественно, все это оказалось лишь легендой.

Вместе они доехали до заправки. Там преступник зашел внутрь якобы для того, чтобы договориться с сестрой. Затем вышел, сообщил таксисту, что сделка в силе и попросил оплатить. А когда получил 3 тысячи рублей, пошел опять к зданию, но обошел его и сбежал. На удочку афериста попались еще двое жителей города, а потом его задержали.

- Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

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