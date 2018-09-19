Полицейские пытаются установить личность мужчины, попавшего с потерей памяти в больницу Байкальска

19 Сент. 06:39 2018-09-19T06:39:04+03:00

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В больницу Байкальска 15 сентября поступил мужчина с потерей памяти. Полицейские пытаются установить его личность. Сам пациент о себе рассказать ничего не может. Есть версия, что он пережил инсульт.

- На вид мужчине 50-60 лет, среднее телосложение, волосы короткие, седые, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Одет в черную куртку, серую вязаную кофту, серую рубашку, синие джинсы, черные ботинки. Носит черные очки для коррекции зрения.

Полицейские просят родственников или знакомых пациента откликнуться.

А под Иркутском тем временем продолжаются поиски без вести пропавшего 69-летнего пенсионера Петра Петреева. Он ушел из дома, который находится в поселке Плишкино, 15 сентября. Родственники мужчины так и не дождались его возвращения и забили тревогу, обратившись за помощью в полицию.