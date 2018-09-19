Убил родственника: очередная пьянка в Качугском районе закончилась летальным исходом

19 Сент. 06:43 2018-09-19T08:31:00+03:00

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12 сентября в доме на улице Центральная села Заречное Качугского района было совершено убийство. Сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Трое мужчин, видимо, отмечали какой-то праздник или просто среду. Хозяин дома повздорил с одним из собутыльников. Завязалась словесная перепалка. Мужчина, зная, что у него в доме есть обрез, поспешил достать его и выстрелил из ружья ему в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Сотрудники полиции задержали убийцу. Им оказался 54-х летний местный житель. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый и потерпевший приходились друг другу родственниками. Пока неизвестно, что подтолкнуло подозреваемого на столь жестокий поступок. На данный момент мужчина находится под стражей. Выясняются обстоятельства преступлений. Заведено уголовное дело.