19 Сент. 10:48 2018-09-19T10:48:38+03:00

Водитель сбил ученицу лицея на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло вечером на улице Оречкина в Ангарске. Автомобиль «Тойота Камри» сбил ученицу одного из городских лицеев на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места аварии.

- В результате ДТП девушка получила незначительные травмы, а именно синяки и ссадины, и после осмотра врачом была отпущена домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полицейские разыскивают виновника аварии. Стражи порядка призывают его сдаться, прийти в отдел и дать объяснение произошедшему.

Напомним, 17 сентября на трассе Братск-Усть-Илимск сбежал другой виновник ДТП, однакое его удалось задержать через сутки. Мужчина был за рулем "Нивы", выехал на полосу встречного движения и врезался в "Хендэ Солярис". Пострадал полуторогодоавлый ребенок, который находился в корейской иномарке.