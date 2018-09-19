«Ростелеком» в Иркутске показал журналистам, как устроена оптика

19 Сент. 12:43 2018-09-19T12:44:22+03:00

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«Ростелеком» в Иркутске 14 сентября провел для журналистов и представителей блогосферы мастер-класс по сварке оптоволокна. Специалисты компании рассказали об особенностях и преимуществах оптического волокна и продемонстрировали технологию сварки оптики. Журналисты и блогеры смогли проверить это на практике и самостоятельно соединить оптические волокна при помощи специального сварочного аппарата.

В Иркутской области компания планомерно переводит своих клиентов на оптические технологии, которые имеют неоспоримые преимущества: высокая пропускная способность, возможность одновременного подключения нескольких услуг с одного устройства, надежность (оптоволокно заводится непосредственно к абоненту) и высокое качество.

«Общая протяженность волоконно-оптических линий связи «Ростелекома» в регионе составляет более 8,5 тысяч километров. Это магистральные, межстанционные, внутризоновые линии, а также линии, проложенные непосредственно к зданиям и абонентам», – рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Фото: архив компании

На мастер-классе представители СМИ и блогосферы рассмотрели вблизи, что собой представляет оптическое волокно. Это очень хрупкая стеклянная нить, которая легко ломается. При работе с ней нужна быть предельно аккуратным и соблюдать технику безопасности. После инструктажа по охране труда журналисты и блогеры под руководством специалистов провели полный цикл работ: от разделки оптического кабеля до сварки волокон автоматическим сварочным аппаратом.

«Сегодня почувствовала себя настоящим сварщиком. Супермашиной сварила тончайший оптоволоконный кабель. Аппарат все сделал сам, при этом кабель – толщиной с волосок. Было интересно узнать, что «оптика» – это мощная сеть, основу которой составляет высокотехнологичный кабель с высокой пропускной способностью. С ней могут работать с ювелирной точностью только настоящие профессионалы», – сказала представитель «Восточно-Сибирской правды» Елена Лисовская.

Мастер-класс по сварке оптики прошел на междугородной телефонной станции, которая обеспечивает местной и междугородной связью, а также доступом в интернет более 177 тысяч абонентов в Иркутской области Сотрудники «Ростелекома» провели для участников мероприятия экскурсию по зданию «междугородки», продемонстрировали современное оборудование и технологии. Участники мастер-класса убедились, что использование технологичных линий связи возможно только при условии высокой квалификации сотрудников.

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