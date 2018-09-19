2018-09-19T12:54:30+03:00
Спорт

Бронзовый призер Олимпиады ангарчанка Екатерина Букина выиграла международный турнир в Белоруссии

Спортсменка завоевала золотую медаль в тяжелой весовой категории до 76 килограммов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бронзовый призер Олимпиады ангарчанка Екатерина Букина выиграла международный турнир в БелоруссииБронзовый призер Олимпиады ангарчанка Екатерина Букина выиграла международный турнир в БелоруссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще одна награда в коллекции ангарской спортсменки, бронзового призера Олимпиады 2016 Екатерины Букиной. На днях Екатерина выиграла международный турнир по женской борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Соревнования прошли с15 по 16 сентября в Белоруссии.

- В Минске Екатерина Букина завоевала золотую медаль в тяжелой весовой категории до 76 килограммов, дважды взяв реванш у китайской спортсменки Палихи за поражение на турнире в Польше. Китаянка стала серебряным призером турнира. Бронза у Сабиры Алиевой из Азербайджана, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина завоевала бронзовую медаль, победив в схватке за 3 место соперницу из Камеруна Али Анабель Лора. Кроме того, в коллекции ангарчанки титулы чемпионки России, и медали чемпионатов мира и Европы.

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