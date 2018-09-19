Названы имена вице-спикеров Законодательного Собрания Иркутской области

19 Сент. 13:22 2018-09-19T13:37:55+03:00

У спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола появилось три заместителя.

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Заместителями председателя Законодательного Собрания Иркутской области избраны Кузьма Алдаров, занимавший этот же пост во втором созыве ЗС,

Александр Ведерников (работал в правительстве региона при губернаторе Есиповском), Ольга Носенко, возглавлявшая в прошлом созыве регионального парламента комитет по собственности.

Процедура выборов заняла несколько часов.

Напомним, что 19 сентября состоялась первая сессия Законодательного Собрания Иркутской области 3-го созыва. Председателем регионального парламента по итогам тайного голосования стал советник главы Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол. Его поддержали 23 депутата из 45-ти. За вторую кандидатуру – Ольгу Носенко, которая во втором созыве ЗС возглавляла комитет по собственности, высказался 21 парламентарий. Также счетная комиссия обнаружила в избирательной урне недействительный бюллетень. Подробнее >>>