Названы имена вице-спикеров Законодательного Собрания Иркутской области
Заместителями председателя Законодательного Собрания Иркутской области избраны Кузьма Алдаров, занимавший этот же пост во втором созыве ЗС,
Александр Ведерников (работал в правительстве региона при губернаторе Есиповском), Ольга Носенко, возглавлявшая в прошлом созыве регионального парламента комитет по собственности.
Процедура выборов заняла несколько часов.
Напомним, что 19 сентября состоялась первая сессия Законодательного Собрания Иркутской области 3-го созыва. Председателем регионального парламента по итогам тайного голосования стал советник главы Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол. Его поддержали 23 депутата из 45-ти. За вторую кандидатуру – Ольгу Носенко, которая во втором созыве ЗС возглавляла комитет по собственности, высказался 21 парламентарий. Также счетная комиссия обнаружила в избирательной урне недействительный бюллетень. Подробнее >>>