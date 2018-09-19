На застройщика Новой Лисихи возбудили уголовное дело за мошенничество

19 Сент. 16:37 2018-09-19T16:37:06+03:00

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На застройщика в поселке Новая Лисиха возбудили уголовное дело за мошенничество. Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности строительной фирмы были найдены нарушения. Как считают следователи, покупатели квартир в домах по улице Спортивная, в блок-секции №2 и 3 были обмануты.

- Следователи приглашают граждан, заключивших договоры со строительной компанией, явиться в отдел полиции, который находится на улице Трудовая, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - При себе нужно иметь копии квитанций об оплате по договорам.

А в августе 2018 года «Комсомолка» рассказывала об обманутых дольщиках, которые остались ни с чем из-за двойных продаж квартир. Среди них и известная в Иркутске силачка Оксана Кошелева. Всего же пострадали 20 человек, купивших жилье в одной из новостроек города.