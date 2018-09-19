Долгожданная победа: иркутский ФК «Зенит» дома обыграл «Читу»

19 Сент. 19:06 2018-09-19T19:08:28+03:00

Наши парни отправили в ворота гостей три мяча

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Футболисты иркутского «Зенита» порадовали своих болельщиков, одержав долгожданную победу. На своем поле наши парни уверенно обыграли «Читу» со счетом 3:1.

Серьезную заявку на победу зенитовцы сделали уже в первом тайме. Сначала вперед нашу команду вывел Егор Чернышев, который в чужой штрафной здорово разобрался с несколькими защитниками гостей, и отправил мяч в сетку. А перед самым перерывом преимущество иркутян удвоил Виталий Селецкий.

Не отдали преимущество читинцам наши футболисты и во втором отрезке. На 67-й минуте третий мяч в ворота гостей классным ударом с левой отправляет Антон Убониев. Все на что хватили «Читу» - это забить гол престижа на исходе игры. Победа, и иркутская дружина поднимается на 4 строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «Зенит» проведет также в Иркутске. 29 сентября в гости к нам пожалует омский «Иртыш».