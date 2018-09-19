Полный разгром: ангарский ХК «Ермак» потерпел сокрушительное поражение в Учалах от «Горняка»

19 Сент. 19:46 2018-09-19T19:46:53+03:00

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Разгромное поражение потерпели хоккеисты ангарского «Ермака» в очередном выездном матче Высшей хоккейной лиги. В башкирском городе Учалы «оранжевые» были биты местным «Горняком» со счетом 2:7.

Свое преимущество хозяева льда захватили еще в первом периоед, отправив в ворота нашего голкипера Александра Хомутова, и сменившего его Вадима Никитина три безответные шайбы. Во втором отрезке картина игры не изменилась. «Горняк» забил еще дважды, и довел счет до неприличного - 5:0. В заключительном периоде «Ермак» усилиями Дмитрия Михайлова размочил счет. После этого команды обменялись заброшенными шайбами, но последнее слово осталось за башкирами, которые отправили в ворота ангарчан 7-й снаряд. Сокрушительное поражение, и наша команда опускается на 25 место в таблице из 29.

Следующий матч «Ермак» проведет 21 сентября в Челябинске с «Челметом».