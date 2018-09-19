2018-09-19T19:46:53+03:00
Спорт

Полный разгром: ангарский ХК «Ермак» потерпел сокрушительное поражение в Учалах от «Горняка»

В воротах «оранжевых» побывало семь шайб
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Полный разгром: ангарский ХК «Ермак» потерпел сокрушительное поражение в Учалах от «Горняка». Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.Полный разгром: ангарский ХК «Ермак» потерпел сокрушительное поражение в Учалах от «Горняка». Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
Изменить размер текста:

Разгромное поражение потерпели хоккеисты ангарского «Ермака» в очередном выездном матче Высшей хоккейной лиги. В башкирском городе Учалы «оранжевые» были биты местным «Горняком» со счетом 2:7.

Свое преимущество хозяева льда захватили еще в первом периоед, отправив в ворота нашего голкипера Александра Хомутова, и сменившего его Вадима Никитина три безответные шайбы. Во втором отрезке картина игры не изменилась. «Горняк» забил еще дважды, и довел счет до неприличного - 5:0. В заключительном периоде «Ермак» усилиями Дмитрия Михайлова размочил счет. После этого команды обменялись заброшенными шайбами, но последнее слово осталось за башкирами, которые отправили в ворота ангарчан 7-й снаряд. Сокрушительное поражение, и наша команда опускается на 25 место в таблице из 29.

Следующий матч «Ермак» проведет 21 сентября в Челябинске с «Челметом».

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года