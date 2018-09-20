2018-09-20T09:09:12+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: задержали водителя, который сбил подростка и скрылся с места аварии

Автомобилиста уже лишили водительских прав
Ольга БУЕВА
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ДТП в Иркутске: задержали водителя, который сбил подростка и скрылся с места аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиДТП в Иркутске: задержали водителя, который сбил подростка и скрылся с места аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске полицейские разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП после того, как наехал на школьника.

Напомним, ДТП произошло 17 сентября около 18 часов. Водитель на перекрестке в районе дома №7 по улице Полярной наехал на девятилетнего школьника. После этого он скрылся. Вместо того, чтобы обратиться к врачам и помочь ребенку.

- Мальчик получил травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Выяснилось, что за рулем иномарки Фольксваген Пассат находился 43-летний местный житель. После того, как его задержали, предполагаемый виновник происшествия объяснил, что покинуть место ДТП он решил из-за того, что не придал произошедшему особого внимания.

Автомобилиста лишили прав и составили на него административный протокол.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что по правилам отставить место ДТП можно, только если в результате аварий нет пострадавших.

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