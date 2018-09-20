2018-09-20T05:23:09+03:00
Авто

В Ангарске изменят схему движения трамваев

Маршрут №10 закроют
Ольга БУЕВА
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В Ангарске изменят схему движения трамваев. Фото: пресс-служба администрации АнгарскаВ Ангарске изменят схему движения трамваев. Фото: пресс-служба администрации Ангарска
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Внимание, ангарчане и гости города! В Ангарске изменится схема движения трамвайных маршрутов. Из-за снижения пассажиропотока на маршруте № 10 приняли решение его закрыть.

- Пассажиров стало меньше в десятки раз, вагоны ходят пустые, а это убытки, - рассказал директор МУП «Ангарский трамвай» Евгений Баженов. - Поэтому по этому маршруту теперь будут ездить автобусы. Стоимость проезда в них будет такая же – 16 рублей.

Автобус запустят параллельно с рельсовым транспортом. Трамвайное движение прекратится, когда горожане привыкнут к изменениям. Планируется пересмотреть схему движения трамваев для того, чтобы ангарчанам было удобно добраться в любую точку города.

- Раньше доехать на трамвае, например с улицы Коминтерна до квартальской части города, было невозможно. Мы обращения граждан учли. Теперь трамваи едут на кольцо в 205 квартале. Таким образом, до «Ермака» и «Фестиваля» можно добраться без пересадок, - отметил Евгений Баженов.

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