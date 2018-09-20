20 Сент. 06:33 2018-09-20T09:13:11+03:00

Митинг против ДТП: жители Иркутской области с плакатами в руках призвали быть осторожней на дорогах. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

В нем приняли участие сотрудники предприятий, школьники и детсадовцы

Изменить размер текста: A A

Каждый год на дорогах Иркутской области в ДТП погибают десятки людей. Нередко причина трагедий - банальная невнимательность водителей и пешеходов, элементарное несоблюдение ПДД.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в поселке Кутулик жители вышли на митинг против дорожных аварий. Все началось с уличного шествия, в котором приняли участие больше 100 детей и взрослых.

Местные жители прошли по улицам поселка. У них в руках были яркие шарики, транспаранты и плакаты, пропагандирующие ПДД. Также рядом с ними представители силовых структур: сотрудники ГИБДД, МЧС, врачи. Замыкали колонну служебные автомобили.

После шествия состоялся митинг. Затем прошел флешмоб. Дети выстроились в слова «Нет ДТП» и выпустили в небо два белых шара в память о погибших на дорогах Приангарья.