Возместили ущерб: коммунальщики, затопившие дизтопливом дом, выплатят хозяйке 2,5 миллиона рублей
В Бодайбо Иркутской области суд обязал выплатить местной жительнице ущерб, причиненный местной котельной. Здесь произошла утечка топлива. В итоге пострадал частный дом, расположенной недалеко от теплоисточника. Жилье залило дизтопливом. Выяснилось, что жить в нем больше нельзя.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов региона, потерпевшая обратилась в суд. И выиграла. С предприятия взыскали ущерб, причиненный хозяйке дома - 2,5 миллиона рублей.
- Судебные приставы сообщили руководству предприятия о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые примут, если требование будет проигнорировано, - говорится в сообщении.
Задолженность представители предприятия полностью погасили. На полученные средства сибирячка планирует приобрести новое жилье.