Возместили ущерб: коммунальщики, затопившие дизтопливом дом, выплатят хозяйке 2,5 миллиона рублей

20 Сент. 06:58 2018-09-20T06:58:51+03:00

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В Бодайбо Иркутской области суд обязал выплатить местной жительнице ущерб, причиненный местной котельной. Здесь произошла утечка топлива. В итоге пострадал частный дом, расположенной недалеко от теплоисточника. Жилье залило дизтопливом. Выяснилось, что жить в нем больше нельзя.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов региона, потерпевшая обратилась в суд. И выиграла. С предприятия взыскали ущерб, причиненный хозяйке дома - 2,5 миллиона рублей.

- Судебные приставы сообщили руководству предприятия о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые примут, если требование будет проигнорировано, - говорится в сообщении.

Задолженность представители предприятия полностью погасили. На полученные средства сибирячка планирует приобрести новое жилье.