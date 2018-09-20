2018-09-20T06:58:51+03:00
Общество

Возместили ущерб: коммунальщики, затопившие дизтопливом дом, выплатят хозяйке 2,5 миллиона рублей

Проживать в доме стало невозможно
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Возместили ущерб: коммунальщики, затопившие дизтопливом дом, выплатят хозяйке 2,5 миллиона рублейВозместили ущерб: коммунальщики, затопившие дизтопливом дом, выплатят хозяйке 2,5 миллиона рублейФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Бодайбо Иркутской области суд обязал выплатить местной жительнице ущерб, причиненный местной котельной. Здесь произошла утечка топлива. В итоге пострадал частный дом, расположенной недалеко от теплоисточника. Жилье залило дизтопливом. Выяснилось, что жить в нем больше нельзя.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов региона, потерпевшая обратилась в суд. И выиграла. С предприятия взыскали ущерб, причиненный хозяйке дома - 2,5 миллиона рублей.

- Судебные приставы сообщили руководству предприятия о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые примут, если требование будет проигнорировано, - говорится в сообщении.

Задолженность представители предприятия полностью погасили. На полученные средства сибирячка планирует приобрести новое жилье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года