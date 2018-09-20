2018-09-20T08:49:49+03:00
Происшествия

За кражу смартфона жителю Усолья-Сибирского грозит до пяти лет тюрьмы

Стоимость телефона - семь тысяч рублей
Ольга БУЕВА
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За кражу смартфона жителю Усолья-Сибирского грозит до пяти лет тюрьмыЗа кражу смартфона жителю Усолья-Сибирского грозит до пяти лет тюрьмыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За кражу смартфона жителю Усолья-Сибирского предстанет перед судом. Дело было в кафе: 1 сентября у 24-летней посетительницы заведения пропал гаджет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, меньше суток понадобилось оперативникам, чтобы задержать преступника. Им оказался 26-летний житель Усолья-Сибирского.

По предварительной информации, он заметил в кафе оставленный без внимания телефон и присвоил его. Злоумышленник сбросил все установленные настройки на сотовом, избавился от чужой сим-карты.

Теперь злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские в очередной раз предупреждают - будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте ценные вещи без присмотра. Особенно в местах массового скопления людей – в крупных торговых центрах, местах уличной торговли, на остановках общественного транспорта, в магазинах. Недавно был очередной случай.

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