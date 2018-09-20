Наказание за плохие дороги: с иркутского бизнесмена взыскали около 100 тысяч рублей

20 Сент. 09:40 2018-09-20T09:40:55+03:00

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Подрядчик из Иркутска заплатил штраф - около 100 тысяч рублей за ущерб, причиненный федеральным автомобильным дорогам общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

А было все так. Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» подало в суд на нерадивого подрядчика, который некачественно отремонтировал дорожное полотно. Суд иск удовлетворил. Только ущерб бизнесмен возмещать и не думал. За дело взялись приставы. Он нашел должника и объяснил ему, что требуется выплатить долг в размере 106,5 тысяч рублей. Но бизнесмен и в этот раз отказался платить по счетам. Приставу пришлось описать часть имущества должника - стиральную машину и телевизор.

Кроме того, предпринимателю пригрозили, что если долг он не погасит, то через пять дней он не сможет выехать за пределы России. Это стало большим ударом для мужчины, так как его деятельность связана с поездками за границу. Он тут же выплатил штраф полностью.