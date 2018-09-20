Сенатором в Совет Федерации от Иркутской области избрали Сергея Брилку

20 Сент. 09:57 2018-09-20T09:57:05+03:00

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Сергея Брилку избрали сенатором в Совет Федерации от Иркутской области. Такое решение в среду приняли на внеочередной сессии заксобрания региона.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, кандидатура Сергея Фатеевича Брилки была поддержана большинством голосов. Из 42 депутатов, участвовавших в голосовании, 26 проголосовали "за".

Напомним, Брилка представляет партию "Единая Россия", был переизбран в новый созыв Заксобрания. Однако, после назначения сенатором сложил с себя полномочия депутата, нельзя совмещать эти две должности.

СПРАВКА "КП"

Сергей Брилка родился 14 марта 1954 года в селе Анга Качугского района Иркутской области в многодетной семье. Родители Фатей Никифорович и Нина Андреевна воспитали одиннадцать детей, мама была удостоена наград «Материнская Слава», золотой звезды «Мать-героиня». Окончил школу №80 Иркутска, учился в Иркутском институте народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит. Много лет работал в строительной отрасли, был замглавы администрации региона по вопросам строительства, архитектуры и жилищной политики. С 2013 года занимал пост депутата Заксобрания области, с 2015 года был его председателем.