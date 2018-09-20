В Иркутск приехал Приморский театр молодежи: артисты покажут золотую классику отечественной литературы

20 Сент. 10:51 2018-09-20T14:43:25+03:00

Спектакли Приморского краевого драматического театра молодежи состоятся в Иркутске, Ангарске и Шелехове с 21 по 30 сентября

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Пока труппа театра юного зрителя Иркутска разъезжает со спектаклями по фестивалям в Италии, к нам в гости приехал Приморский краевой драматический театр молодежи. Они привезли самые лучшие спектакли.

- Мы привезли для иркутян самые популярные и востребованные спектакли нашего театра,- рассказал директор Приморского краевого театра молодежи Селезнев Игорь. - Современная молодежь, к моему огромному сожалению, сейчас очень мало читает. Мы стараемся выстроить свои спектакли максимально интересно, чтобы после просмотра юному поколению захотелось открыть книгу и познакомиться с первоисточником, разобраться в произведении.

В программе гастролей заявлены как дневные, так и вечерние спектакли. Всех маленьких зрителей ждут к просмотру спектаклей «Пеппи Длинныйчулок», «Аленький цветочек», «Огниво», «13 Звезда». А более старшему поколению к показу представят спектакли по произведениям отечественной классики. «Собачье сердце», «Капитанская дочка», «Завтра была война», «Бабий бунт» и «Герой нашего времени». Кстати, о последнем спектакле «Комсомолке» удалось узнать подробнее.

- В спектакле «Герой нашего времени» я играю княжну Мери,- рассказала актриса Приморского краевого драматического театра Мария Стратулат. - В нашей постановке вы увидите все главы из произведения Михаила Лермонтова. Но мы покреативили. Вся сюжетная линия выстроена не по сюжету романа, а хаотично.

Полная афиша гастролей : Приморский краевой драматический театр молодежи здесь

Напоминаем, что гастрольная программа стартует в Иркутске уже завтра, 21 сентября на сцене Иркутского областного театра юного зрителя имени Вампилова.