2018-09-20T13:48:46+03:00
Происшествия

ЧП с грибниками в Нижнеудинском районе: двое женщин с детьми сутки провели в лесу

Они заблудились и не могли найти дорогу домой
Ольга БУЕВА
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ЧП с грибниками в Нижнеудинском районе: двое женщин с детьми сутки провели лесуЧП с грибниками в Нижнеудинском районе: двое женщин с детьми сутки провели лесуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Грибников нашли в Нижнеудинском районе. Тревожное сообщение поступило местным полицейским. Возле поселка Шумского, расположенного в 25 километра от районного центра, пропали две женщины с детьми. Они сами дозвонились родственникам и рассказали, что не могут выбраться из лесной чащи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сначала родственники попытались найти их самостоятельно. Но безуспешно. Тогда они обратились в правоохранительные органы.

- Полицейские тщательно изучили предположительный маршрут следования пропавших, - рассказали в ведомстве. - К утру оперативники вышли на дорогу, которая вела к болотам. Там и провели ночь за костром грибники.

Полицейские помогли женщинам и детям добраться до дома.

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