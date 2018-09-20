Гоша Куценко извинился перед иркутянами: актер записал видеообращение

20 Сент. 14:08 2018-09-20T14:09:03+03:00

Куценко не смог приехать в Иркутск на благотворительный баскетбольный матч [фото и видео]

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Актер театра и кино Гоша Куценко записал видеообращение, в котором извинился перед иркутянами. Его пригласили приехать на благотворительный матч «Шаг вместе». Но у актера слишком плотный график.

- Дорогие друзья, я сейчас нахожусь в Риге, - сообщил Куценко. - Гастролирую вместе со своим спектаклем, поэтому не могу присутствовать в Иркутске. Но я обязательно приеду в следующем году вместе со своими друзьями.

А тем временем, друзья и коллеги по цеху Гоши Куценко уже во всю отдыхают на Байкале. Актер сериалов «Ранетки», «Солдаты», «Молодежка» и многих других Виталий Абдулов даже умудрился поспорить с местным банщиком. Ему пришлось измерить своим телом глубину Байкала. И он это сделал! Правда, ушел так глубоко, что и макушка с рукой скрылись из виду. Об этом подробнее.

Гоша Куценко записал видеообращение иркутянам.

Напомним, что благотворительный матч "Шаг вместе" пройдет 20 сентября в 19:30 во дворце спорта "Труд" в Иркутске. Всех любителей спора и зрелищ приглашают к просмотру. Вход свободный.