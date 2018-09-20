Пырнул ножом, а затем угнал машину: в Иркутской области мужчину задержали по горячим следам

20 Сент. 14:56 2018-09-20T14:56:30+03:00

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50-ти летний житель поселка Новая Игирма обратился в полицию с просьбой найти его машину. Как сообщили ГУ МВД России по Иркутской области, двое мужчин занимались сварочными работами в гараже. Не обошлось без спиртного. Между знакомыми завязался спор. Один из них схватил нож и нанес ранения другому. Дальше - больше. Дебошир выбежал из гаража, сел в «Волгу» знакомого и уехал в неизвестном направлении. Благо потерпевший не растерялся и сообщил обо всем полиции. Тут ориентировки разослали всем наружным нарядам.

Чуть позже угнанный автомобиль сотрудники ДПС нашли на обочине неподалеку от поселка Хребтовая. Сам же преступник убежал. Его нашли в пятнадцати километрах от места происшествия. При задержании мужчина отрицал причастность к преступлению, называл себя разными именами и не мог толком объяснить, как и почему он оказался так далеко от поселка.

Мужчину отвезли в местное отделение полиции. Там он сознался в преступлении. Заведено уголовное дело.