2018-09-20T15:34:57+03:00
Общество

Бизнесмену из Усть-Илимска запретили брать на работу нелегалов

6 иностранных граждан остались без работы
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Бизнесмену из Усть-Илимска запретили нанимать на работу иностранцевБизнесмену из Усть-Илимска запретили нанимать на работу иностранцевФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Частному предпринимателю из Усть-Илимска отныне запрещено нанимать иностранных граждан на работу.

- Бизнесмен заключил договоры на проведение строительных работ с пятью гражданами из Узбекистана и одним из Таджикистана, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Мужчина устроил на работу строителей, а вот разрешения на это у подрядчика не оказалось. Бизнесмен надеялся на то, что мошенничество сойдет ему с рук. Но не тут-то было. Административное наказание наступило молниеносно. Усть-Илимский городской суд на 30 суток запретил индивидуальному предпринимателю заключать какие-либо договоры с иностранцами. Приставы - исполнители выехали на место магазина, где работали иностранные граждане. Там они обнаружили и строителей, и самого подрядчика. Решение суда ему вручили лично в руки. Бизнесмену пришлось на время приостановить работы на оъекте и уволить иностранных граждан. Мужчина уже подсчитывает убытки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года