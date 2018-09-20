Бизнесмену из Усть-Илимска запретили брать на работу нелегалов

20 Сент. 15:34 2018-09-20T15:34:57+03:00

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Частному предпринимателю из Усть-Илимска отныне запрещено нанимать иностранных граждан на работу.

- Бизнесмен заключил договоры на проведение строительных работ с пятью гражданами из Узбекистана и одним из Таджикистана, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Мужчина устроил на работу строителей, а вот разрешения на это у подрядчика не оказалось. Бизнесмен надеялся на то, что мошенничество сойдет ему с рук. Но не тут-то было. Административное наказание наступило молниеносно. Усть-Илимский городской суд на 30 суток запретил индивидуальному предпринимателю заключать какие-либо договоры с иностранцами. Приставы - исполнители выехали на место магазина, где работали иностранные граждане. Там они обнаружили и строителей, и самого подрядчика. Решение суда ему вручили лично в руки. Бизнесмену пришлось на время приостановить работы на оъекте и уволить иностранных граждан. Мужчина уже подсчитывает убытки.