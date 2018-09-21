2018-09-21T03:32:16+03:00
Общество

Иркутянин стал инвалидом, но кредит ему не простили

Страховая в суде доказала, что мужчина проходил лечение еще до того, как взял деньги в долг
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Иркутянин стал инвалидом, но кредит ему не простилиИркутянин стал инвалидом, но кредит ему не простилиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Житель Иркутска обратился в суд с иском к страховой компании. Он требовал выплатить ему деньги для погашения кредита из-за того, что стал инвалидом второй группы после инсульта. Мужчина ссылался на заключенный договор.

Выяснилось, что в документах речь идет и об ограниченном страховом покрытии. Оно применяется к тем людям, которые или страдают заболеваниями середечнососудистой системы, легких, головного мозга, или лечились от таковых в течение последних пяти лет.

- Как было установлено судом, истец наблюдался в медицинском учреждении по поводу заболеваний сердечнососудистой системы и легких задолго до заключения договора страхования, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска. - Таким образом, установление ему инвалидности не являлось страховым случаем, в связи с чем в удовлетворении исковых требований судом было закономерно отказано.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года