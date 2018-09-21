Иркутянин стал инвалидом, но кредит ему не простили
Житель Иркутска обратился в суд с иском к страховой компании. Он требовал выплатить ему деньги для погашения кредита из-за того, что стал инвалидом второй группы после инсульта. Мужчина ссылался на заключенный договор.
Выяснилось, что в документах речь идет и об ограниченном страховом покрытии. Оно применяется к тем людям, которые или страдают заболеваниями середечнососудистой системы, легких, головного мозга, или лечились от таковых в течение последних пяти лет.
- Как было установлено судом, истец наблюдался в медицинском учреждении по поводу заболеваний сердечнососудистой системы и легких задолго до заключения договора страхования, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска. - Таким образом, установление ему инвалидности не являлось страховым случаем, в связи с чем в удовлетворении исковых требований судом было закономерно отказано.