2018-09-21T04:56:13+03:00
Общество

Безработный иркутянин нашел полмиллиона рублей, чтобы оплатить алименты и избежать тюрьмы

Он устроился на работу таксистом, чтобы и дальше долг не скапливался
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Безработный иркутянин нашел полмиллиона рублей, чтобы оплатить алименты и избежать тюрьмыБезработный иркутянин нашел полмиллиона рублей, чтобы оплатить алименты и избежать тюрьмыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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У жителя Иркутска скопился большой долг по алиментам. Он не выплатил сыну более полумиллиона рублей за то время, пока не работа. В дело вмешались судебные приставы. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности. Суд отправил его на 50 часов обязательных работ.

- Гражданин был предупрежден судебным приставом-исполнителем о том, что если он продолжит уклоняться от выплаты алиментов, то будет привлечен к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

И это подействовало! Иркутянин в итоге нашел деньги и полностью погасил долг. Кроме того, он неофициально устроился на работу таксистом, чтобы снова не оказаться в подобной ситуации.

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