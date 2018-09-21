2018-09-21T05:37:25+03:00
Происшествия

Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым в Иркутской области

Его убил приятель, а труп утопил в болоте
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым в Иркутской областиБез вести пропавшего мужчину нашли мертвым в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель города Зима, что в Иркутской области, пропал без вести. Его родственники обратились за помощью в полицию через два дня. Мужчину нашли мертвым.

Следователи СКР выяснили, что 9 сентября он распивал алкоголь вместе с приятелем в одном из домов по улице Наймушина. Вдруг вспыхнула ссора. После этого хозяин стал бить гостя деревянным предметом по голове, пока тот не погиб. Ночью убийца завернул труп в ковер, а затем вывез на болото и там утопил.

- Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, ранее судимый, в том числе за особо тяжкое преступление против личности, - отметили в СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело. На время расследования предполагаемый преступник будет оставаться под стражей.

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