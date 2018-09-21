Жителя Бурятии поймали с 340 килограммами омуля в Иркутской области

21 Сент. 08:39 2018-09-21T08:40:05+03:00

Запрещенную к обороту рыбу его попросили доставить за деньги в Иркутск незнакомцы

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На посту ГИБДД в Слюдянском районе Иркутской области задержали 43-летнего жителя Бурятии. В багажнике его автомобиля «Тойота Пробокс» стражи порядка обнаружили 11 мешков омуля, а это около 340 килограммов, на которые у мужчины не нашлось документов.

- Со слов водителя, рыбу его попросили перевезти в город Иркутск за вознаграждение незнакомые ему мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Груз полицейский изъяли у сибиряка до выяснения обстоятельств. Стражи порядка передали информацию коллегам из Бурятии для установки каналов сбыта. Напомним, что запрет на промышленную добычу, вылов и продажу омуля введен с 1 октября 2017 года. За это перевозчику рыбы теперь может грозить до двух лет колонии.

Кроме того, ему выписали еще и штраф за то, что ездил без водительских прав.