21 Сент. 09:16 2018-09-21T09:16:21+03:00

В Иркутске до 22 сентября закроют проезд по Пионерскому переулку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Отопительный сезон уже стартовал, однако работы на тепловых сетях еще не завершились. Поэтому в Иркутске время от времени ограничивают движение на улицах. Переулок Пионерский закроют для движения транспорта на одну ночь.

Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, переулок Пионерский закроют на одну ночь.

- С 21:00 21 сентября до 0:00 22 сентября проезд по Пионерскому переулку от улицы Литвинова до улицы Богдана Хмельницкого будет закрыт, - говорится в сообщении. - Здесь проводят ремонт на тепловых сетях.

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