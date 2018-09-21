В Иркутске до 22 сентября закроют проезд по Пионерскому переулку
Отопительный сезон уже стартовал, однако работы на тепловых сетях еще не завершились. Поэтому в Иркутске время от времени ограничивают движение на улицах. Переулок Пионерский закроют для движения транспорта на одну ночь.
Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, переулок Пионерский закроют на одну ночь.
- С 21:00 21 сентября до 0:00 22 сентября проезд по Пионерскому переулку от улицы Литвинова до улицы Богдана Хмельницкого будет закрыт, - говорится в сообщении. - Здесь проводят ремонт на тепловых сетях.
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