Заблудились в лесу: ягодников разыскивают в Иркутской области

21 Сент. 11:32 2018-09-21T11:34:09+03:00

Заблудись в лесу: ягодников разыскивают в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Полицейские разыскивают заблудившихся в тайге сборщиков клюквы. Увы, каждый сезон ситуация повторяется: сборщики дикоросов пропадают в тайге. Некоторые неделями ждут подмоги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Тайшетском, Тулунском и Усть-Илимском районах 21 сентября разыскивали потерявшихся ягодников.

- О пропаже своего брата, отправившегося в тайгу за ягодой, сообщил житель Тайшетского района, - говорится в сообщении. - Он рассказал полицейским о том, что его 58-летний родственник Леонид Алтарев рано утром 19 сентября ушел в лес из поселка Соляная.

Полицейские и 20 добровольцев разыскивают мужчину в лесу в 60 километрах от города.

И этот случай - не единственный. Двое жителей Усть-Илимска больше суток провели в тайге, пока не услышали звуковые сигналы, которые подавали спасатели.

Кроме того, в этот же день в Тулунском районе нашли 45-летнего гражданина, отправившегося в лес вблизи деревни Евдокимово.