2018-09-21T11:34:09+03:00
Общество

Заблудились в лесу: ягодников разыскивают в Иркутской области

К поискам подключились полицейские и волонтеры
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Заблудись в лесу: ягодников разыскивают в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Заблудись в лесу: ягодников разыскивают в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Полицейские разыскивают заблудившихся в тайге сборщиков клюквы. Увы, каждый сезон ситуация повторяется: сборщики дикоросов пропадают в тайге. Некоторые неделями ждут подмоги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Тайшетском, Тулунском и Усть-Илимском районах 21 сентября разыскивали потерявшихся ягодников.

- О пропаже своего брата, отправившегося в тайгу за ягодой, сообщил житель Тайшетского района, - говорится в сообщении. - Он рассказал полицейским о том, что его 58-летний родственник Леонид Алтарев рано утром 19 сентября ушел в лес из поселка Соляная.

Полицейские и 20 добровольцев разыскивают мужчину в лесу в 60 километрах от города.

И этот случай - не единственный. Двое жителей Усть-Илимска больше суток провели в тайге, пока не услышали звуковые сигналы, которые подавали спасатели.

Кроме того, в этот же день в Тулунском районе нашли 45-летнего гражданина, отправившегося в лес вблизи деревни Евдокимово.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года