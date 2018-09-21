2018-09-21T12:20:59+03:00
Общество

Полицейские поощрили иркутян, которые задержали преступника и вернули сбежавших детсадовцев

Горожане не прошли мимо чужой беды
Ольга БУЕВА
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Поступок иркутянина Антона Дунаев - пример для подражания. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиПоступок иркутянина Антона Дунаев - пример для подражания. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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В полиции Иркутска сегодня поощрили неравнодушных иркутян. Каждый из них не прошел мимо чужой беды.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, поступок иркутянина Антона Дунаев - пример для подражания. Дело было на улице Красноярской. Преступник открыто напал на 62-летнюю пенсионерку и сорвал с нее украшения. Это заметил Антон, который кинулся за преступником. Парень задержал злоумышленника и удерживал его, пока не приехали полицейские.

Не остались без поощрения и сотрудники одного из торговых павильонов областного центра Андрей Бобрикович и Олеся Силинских. Они помогли вернуть в детский сад двух мальчиков в возрасте 5 и 6 лет. Дети пролезли через разрыв между верандой и забором. Сотрудники дошкольного учреждения сразу же забили тревогу, полицейские отправились на поиски. В это время мальчишек и заметили Андрей и Олеся. Они передали детей в руки правоохранителям.

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