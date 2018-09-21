Внимание, автомобилисты: схема движения изменится на Маратовской развязке в Иркутске

21 Сент. 12:48 2018-09-21T12:48:33+03:00

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Схема дорожного движения по Маратовской развязке в Иркутске изменится. Новые правила вступят в силу с 29 сентября.

Как рассказали в пресс-службе администрации нашего города, на выезде с примыкания развязки к улице Рабочего Штаба в сторону улицы Ангарской знак «Уступите дорогу» заменят на знак «Главная дорога». Также изменятся дорожные знаки по улице Рабочего Штаба. Теперь главной будет дорога для двигающихся с улицы Сурнова в сторону улицы Рабочей, а на выезде с поворотных полос в сторону центра поставят знак «Уступите дорогу».

Напомним, реконструкция развязки длилась ни один год. Появились дополнительные полосы для движения, что позволило с улиц Баррикад и Ангарской ехать по прямой, а также поворачивать направо в сторону «Фортуны» и на улицу Радищева. То есть потоки транспорта разделили, что многократно увеличило пропускную способность развязки.