Три тысячи человек призовут в армию осенью из Иркутской области
3043 молодых человека направят в войска из Иркутской области во время осеннего призыва.
Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, призыв начнется 1 октября и продлится до конца декабря. Сибирякам напомнили, что защита Отечества - долг каждого гражданина. Если кто-то вдруг не явится на медобследование или в военный комиссариат, то информацию передадут в полицию и СК.
Медицинские работники не должны допускать к службе призывников, которые не подходят по состоянию здоровья. Также на сборные пункты не должны прибывать парни, страдающие инфекционными и простудными заболеваниями.
Всем призывникам выдадут банковские карты, на которые во время службы будут перечислять деньги, и персональные электронные карты.
В правительстве отметили, что в последнее время отношение людей к прохождению военной службы более позитивное.