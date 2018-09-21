Три тысячи человек призовут в армию осенью из Иркутской области

21 Сент. 13:08 2018-09-21T13:57:37+03:00

Три тысячи человек призовут в армию во время осенью из Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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3043 молодых человека направят в войска из Иркутской области во время осеннего призыва.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, призыв начнется 1 октября и продлится до конца декабря. Сибирякам напомнили, что защита Отечества - долг каждого гражданина. Если кто-то вдруг не явится на медобследование или в военный комиссариат, то информацию передадут в полицию и СК.

Медицинские работники не должны допускать к службе призывников, которые не подходят по состоянию здоровья. Также на сборные пункты не должны прибывать парни, страдающие инфекционными и простудными заболеваниями.

Всем призывникам выдадут банковские карты, на которые во время службы будут перечислять деньги, и персональные электронные карты.

В правительстве отметили, что в последнее время отношение людей к прохождению военной службы более позитивное.