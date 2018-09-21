2018-09-21T13:56:44+03:00
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В Иркутске ограничат проезд по улицам Жигулевской и Егорова

Здесь проводят ремонт на тепловой сети
Ольга БУЕВА
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В Иркутске ограничат проезд по улицам Жигулевской и ЕгороваВ Иркутске ограничат проезд по улицам Жигулевской и ЕгороваФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Водители, будьте бдительны: в Иркутске ограничат движение транспорта на двух улицах.

С 24 по 31 сентября проезд закроют по улице Жигулевской - от улицы 2-ой Летчиков до улицы Егорова. Перекресток улиц Егорова и Жигулевской будет также полностью закрыт для движения транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, ограничения связаны с проведением аварийных ремонтных работ на тепловой сети.

Также движение транспорта ограничат по улице Пролетарской - на участке от улицы Рабочей до улицы Некрасова. Здесь проводят аварийные ремонтные работы на канализационных сетях.

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Напомним, остановку «Музыкальный театр» перенесли. С первого сентября новый обустроенный остановочный пункт находится по адресу: улица Коммунаров, 10а (в сторону сквера Кирова). Также переносля остановку "сквер Кирова".

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