2018-09-21T14:40:34+03:00
Происшествия

В Иркутской области под видом соцработников аферисты выманили у 81-летней пенсионерки 790 тысяч рублей

Мошенники объяснили, что в стране меняют старые деньги на новые
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области под видом соцработников аферисты выманили у 81-летней пенсионерки 790 тысяч рублейВ Иркутской области под видом соцработников аферисты выманили у 81-летней пенсионерки 790 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Снова сработала старая мошенническая схема. Напомним, жертвой аферистов стал 71-летний инвалид, который отдал все свои сбережения. Точно по такому же сценарию действовали проходимцы в Усть-Илимске: они пришли к 81-летней пенсионерке и объяснили, что в стране меняют старые купюры на новые. Казалось бы, избитая схема, но пожилые люди, к сожалению, легко попадаются на удочку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, старушка отдала все деньги "соцработнице" и отлучилась на кухню. По ее возвращению мошенница передала хозяйке квартиры сверток и сказала, что уже опечатала купюры, попросила их убрать и ушла.

Проводив гостью, женщина позвонила знакомой чтобы рассказать о случившемся. Подруга посоветовала вскрыть конверт и проверить сохранность денег. Оказалось, что в конверте ничего нет.

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