2018-09-21T15:03:59+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор: в Бурятии у 13 школьников заподозрили отравление

У детей отмечалось расстройство пищеварения в виде рвоты
Ольга БУЕВА
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Роспотребнадзор: в Бурятии у 13 школьников заподозрили отравлениеРоспотребнадзор: в Бурятии у 13 школьников заподозрили отравлениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Бурятии у детей обнаружили признаки отравления - расстройство пищеварения в виде рвоты. Всего неприятные симптомы наблюдались у 13 учеников школы №1 Закаменска. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии, специалисты начали эпидемиологическое расследование.

- Мы уже отобрали пробы, чтобы выяснить причины возникновения заболевания, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. - Взяли пробы биоматериала и объектов внешней среды.

Экспресс-исследования показали, что в биоматериале заболевших, персонала школы, а также в пищевых продуктах, которые взяли из столовой, и воде, патогенных возбудителей кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии не обнаружили. Исследования продолжаются.

В настоящее время диагноз устанавливают. Сейчас состояние детей удовлетворительное, жалоб на здоровье у них нет. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают выяснить причины возможного отравления детей.

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