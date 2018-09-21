Аварийную подпорную стену отремонтируют в микрорайоне Солнечном в Иркутске

21 Сент. 17:31 2018-09-21T17:31:10+03:00

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В микрорайоне Солнечном отремонтируют старую подпорную стену. Работы выполнят до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Работы проводят в рамках реализации муниципальной программы «Эко-логичный город на 2013-2022 годы», - рассказали в городской администрации. - Стена находилась в аварийном состоянии и представляла угрозу для жителей.

В настоящее время рабочие демонтировали сооружение и устанавливают новую подпорную стену из бетонных блоков.

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Сразу в двух школах Иркутска начался капитальный ремонт, который продлится до лета 2019 года. Работы уже идут в школах №8 и №9. Там приступили к замене балок и кровли. Кроме того, в зданиях отремонтируют фасады, межэтажные перекрытия, полы и потолки, выровняют стены, частично заменят окна и двери.