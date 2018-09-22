2018-09-22T04:22:32+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Челмету в Челябинске

Ангарчане остаются на 25 месте в турнирной таблице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Челмету в Челябинске. Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Челмету в Челябинске. Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. В Челябинске «оранжевые» проиграли местному «Челмету» со счетом 1:3.

В каждом из первых двух периодах хозяева льда отправили в ворота ангарчан по одной шайбе. Отличились Михаил Коновалов и Александр Шепелев. Размочить счет «Ермаку» удалось только в заключительном отрезке. Шайба на счету Ильи Олонова. После этого наши парни попытались восстановить равновесие, чтобы перевести встречу в овертайм, и заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но воспользоваться этим не удалось. «Ермак» получил третью шайбу в пустые ворота, и вопрос о победителе был снят.

После этого поражения «оранжевые» остаются на 25 месте в турнирной таблице из 29. Следующий матч «Ермак» проведет 23 сентября в Кургане с командой «Зауралье».

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