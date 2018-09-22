2018-09-22T05:26:14+03:00
Происшествия

Пригрозили проверкой: руководитель предприятия из Усолья-Сибирского отдал мошенникам 40 тысяч рублей

Аферисты представились сотрудниками пожарного надзора
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пригрозили проверкой: руководитель предприятия из Усолья-Сибирского отдал мошенникам 40 тысяч рублейПригрозили проверкой: руководитель предприятия из Усолья-Сибирского отдал мошенникам 40 тысяч рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На очередную удочку мошенников попал 42-летний руководитель одного из предприятий Усолья-Сибирского. Ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, и представившись сотрудником пожарного надзора, сообщил о якобы грядущей проверке. Чтобы ее избежать, он пообещал уладить вопрос за 40 тысяч рублей. Директор сразу согласился на эти условия.

После этого доверчивый руководитель переадресовал злоумышленника своей подчиненной. Сотрудница предприятия перечислила на указанные аферистом банковские счета 39 тысяч рублей. То, что она общалась с аферистами, женщина поняла уже после того, как деньги были у них.

- По этому факту проводится проверка. Преступники разыскиваются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз призывают жителей Приангарья быть осторожными и бдительными. Ни в коем случае не переводите свои деньги неизвестным лицам. Аферисты легко играют на чувствах страха, растерянности или радости и счастья.

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