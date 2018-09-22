Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся

22 Сент. 08:37 2018-09-22T08:38:09+03:00

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В поселке Новобирюсинский Тайшетского района под колесами «Жигулей» погиб 49-летний местный житель. Мужчину сбили на одной из улиц ранним утром, 22 сентября. При этом водитель отечественного авто с места трагедии скрылся. Но прибывшие инспекторы ГИБДД нашли на месте аварии элементы кузова его машины. После этого найти хозяина авто оставалось делом техники.

Уже через несколько минут автомобиль «ВАЗ» с характерными следами ДТП был найден в лесу на окраине поселка. Спустя еще час нашли и водителя. Им оказался 19-летний местный житель, владелец машины. Он пояснил полицейским, что ночью не справился с управлением и сбил вышедшего на проезжую часть пешехода. Затем, испугавшись, он попытался спрятать автомобиль.

- Парень задержан, решается вопрос о принятии в отношении него правового решения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.