2018-09-22T12:40:01+03:00
Авто

Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека

Водитель «Вольво» госпитализирован
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом в Бурятии: погибли два человека. Фото: группа "ДТП 03"Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом в Бурятии: погибли два человека. Фото: группа "ДТП 03"
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Крупная авария произошла вечером, 21 сентября на трассе «Улан-Удэ – Курумкан – Новый-Уоян» в Бурятии. На 149 километре 39-летний водитель большегруза «Вольво», груженного досками, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. От сильнейшего удара «Вольво» отбросило на другой мимо проезжающий КАМАЗ.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Бурятии, в ДТП погибли два пассажира грузовика «Вольво». Кроме того, различные травмы получил водитель, его госпитализировали.

Во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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