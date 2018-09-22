Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске

22 Сент. 17:04 2018-09-22T17:04:08+03:00

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Камчатский театр драмы и комедии снова в Иркутске. Труппа привезла к нам самые лучшие спектакли. Постановка «Безумный день, или Женитьба Фигаро» открыла гастрольный тур 21 сентября. Костюмеры постарались на славу. Игра актеров завораживала. Спектакль зрители встретили бурными овациями.

Перед спектаклем корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске удалось пообщаться с артистами.

- Мы безумно рады, что нам удалось приехать именно в Иркутск,- рассказали актеры. – Последний раз мы были здесь в 2005 году. Вообще, наш театр не часто уезжает на гастроли. Но, когда появилась возможность приехать к вам в город, мы не раздумывая, согласились. Так сложилось, что 30 процентов нашей труппы родом из Иркутска. Мы приезжаем сюда практически как на родину.

Спектакли Камчатского театра драмы и комедии вы сможете увидеть на сцене Иркутского драматического театра имени Охлопкова.

Полная программа гастролей Камчатского театра драмы и комедии.