Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды

23 Сент. 04:35 2018-09-23T04:35:44+03:00

Да и цена за два ведра клюквы высока – пять лет

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Видимо лень самому было собирать клюкву жителю города Слюдянка Иркутской области, раз он решил отобрать ее у пенсионера. Однако «легкий» путь закончился тюремной решеткой. Все произошло в октябре 2017 года.

Тогда обычному пенсионеру и «посчастливилось» проехаться в электричке вместе с жадным налетчиком. Тот еще в поезде задумал нечистое: подсев к старику, стал уговаривать отдать ему два ведра клюквы. Пенсионер, конечно, добро не отдал. Шутка ли, сам собирал! Сколько же сил потратил.

Сойдя с электрички злоумышленник догнал сборщика ягоды на тропе, ведущей к городу, и, угрожая ножом, нанес множественные удары руками и ногами. Забрал у него оба ведра с клюквой общим весом немногим более 5 кг. Потерпевший, к счастью, не получил серьезных повреждений.

- Обвиняя во всех смертных грехах потерпевшего, следствие и свидетелей, подсудимый, ранее неоднократно судимый, не смог выкрутиться и получил за совершение разбойного нападения 4 года 9 месяцев лишения свободы, - сообщили в Слюдянском районном суде.

Стоили ли пять килограмм ягоды почти пяти лет жизни? - этим риторическим вопросом, кстати, задались в суде.