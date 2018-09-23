2018-09-23T07:34:14+03:00
Общество

Памятник десантникам открыли в Иркутске

Он открыт на пересечении бульвара Гагарина и улицы Чкалова
Яна ЛИСИНА
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Памятник и сквер ветеранам-десантникам открыли в Иркутске.Памятник и сквер ветеранам-десантникам открыли в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Одним уютным местечком в Иркутске стало больше. На пересечении бульвара Гагарина и улицы Чкалова возвели монумент - памятник ветеранам–десантникам, а рядом с ним разбили и сквер. Высота памятника высотой 2,2 метров, он выполнен из бронзыи представляет собой собирательный образ воина-десантника. Прототипом стал Василий Маргелов, генерал армии, Герой Советского Союза, командующий ВДВ.

В сквере у памятника также высадили ели и установили лавочки. На торжественном открытии памятного места присутствовали власти города, а также генерал-майор авиации Александр Барсуков, председатель иркутского «Союза десантников» Вячеслав Лесин, председатель Всероссийской организации «Союз Десантников России» Валерий Востротин и другие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

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