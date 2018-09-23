Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году

23 Сент. 08:00 2018-09-23T08:00:00+03:00

Детсад на 350 мест построят в Первомайском Иркутска к 2020 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На сайте госзакупок муниципальное предприятие «Управление капительного строительства» разместило информацию о торгах. Объявлен аукцион на строительство детского сада на улице Сосновая в микрорайоне Первомайский.

Согласно информации, детсад будет рассчитан на 350 мест, в том числе предполагается создать одну ясельную группу для 20 человек в возрасте от двух до трех лет. В двухэтажном здании с цоколем также разместится бассейн длиной 7 метров и шириной почти три с половиной. Глубина составит – 90 см. На территории сада оборудуют детские площадки.

А построить новое дошкольное учреждение должны к концу 2019 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 октября, сами же торги запланированы на 18 октября. Начальная цена контракта - 301,3 млн рублей.

Уточним, что кроме этого садика в 2019 году также планируется построить детсад на улице Зимней. А в этом году в Иркутске открылись дошкольные учреждения на станции Батарейная и на улице Байкальской. Каждый из них рассчитан на 6 групп.