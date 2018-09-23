Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое

23 Сент. 10:37 2018-09-23T10:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 21 сентября в Тайшете. На одной из улиц города столкнулись «Тойота» и внедорожник «Исузу». В результате ДТП последний опрокинулся. Прибывшая на место происшествия бригада врачей госпитализировала двух человек – водителя и пассажира «Исузу».

Однако после осмотра пострадавших в больнице мужчин отпустили домой. Более серьезная помощь медиков им не понадобилась. Водитель и пассажир в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД устанавливают виновника аварии.

А в это время куда более серьезная авария произошла накануне в Тайшетском районе. "ВАЗ" насмерть сбил 49-летнего мужчину, а после этого водитель отечественного авто с места ДТП скрылся. Чуть позже его установили и задержали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека