Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске

23 Сент. 11:47 2018-09-23T11:48:18+03:00

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Бюст святителя Софрония открыли в Иркутске в сквере у собора Богоявления. Это событие состоялось в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и приурочено к 100-летию со дня канонизации сибирского миссионера.

Бюст выполнил иркутский скульптор Аркадий Баиров, отлит в бронзе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, год назад у храма разбили сквер и установили памятник святителю Иннокентию Вениаминову. Кроме того, в эти выходные в Иркутске появился еще один памятник. На пересечении бульвара Гагарина и улицы Чкалова открыли памятник десантникам.

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