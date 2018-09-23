Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду

23 Сент. 12:19 2018-09-23T12:19:56+03:00

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Три года условно с испытательным сроком – два года, - такое наказание получил тренер одного из иркутских фитнес-клубов. В январе этого года он по интернету заказал сильнодействующие препараты – допинг. Посылка из Белоруссии пришла в почтовое отделение Иркутска, где при ее получении тренера задержали сотрудники ФСБ.

Известно, что за препараты мужчина заплатил 14 тысяч рублей. Тренер пояснил, что занимается также тяжелой атлетикой, выступает на различных соревнованиях, имеет разряд кандидата в мастера спорта. У него мало времени на восстановление и чтобы ускорить этот процесс он употребляет допинг.

Однако мужчина не учел, что перемещение через границу сильнодействующих средств уголовно наказуемо. Так что теперь в течение трех лет он не сможет менять постоянное место жительства и работы без уведомления сотрудников, которые ведут контроль условно осужденными.